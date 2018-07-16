﻿انتقاما لمصرع شخص… قتل 300 تمساح في إندونيسيا

جاكرتا ـ الأناضول: انتقاماً لمقتل شخص بين فكّي تمساح في ولاية بابوا الغربية في إندونيسيا، ارتكب قرويون مسلحون بالسكاكين، مجزرة بحق تماسيح مزرعة، وقتلوا قرابة 300 تمساح. وأوردت صحيفة كومباس الإندونيسية في عددها أمس، أنّ المجزرة وقعت في منطقة سورونغ بعد مقتل المدعو سوغيتو (48 عاماً)، عقب تعرضه لهجوم التماسيح.

وكان الرجل المقتول دخل مزرعة التماسيح لجمع العشب لإطعام ماشيته. وعقب مقتل سوغيتو تظاهر القرويون أمام مخفر للشرطة في منطقة سورونغ، وتعهد مسؤولو المنطقة بدفع تعويض مالي لذوي سوغيتو.

وفي تصريح للصحافيين قال ديوا مادي سيدان سوتراهنا أحد مسؤولي جهاز الأمن في سورونغ، إنّ قوات الأمن لم تستطع إقناع القرويين للعدول عن قتل التماسيح. وأكّد سوتراهنا أنّ التحقيقات بشأن المجزرة التي طالت التماسيح، ما زالت جارية.