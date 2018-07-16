﻿اكتشاف آثار للخبز أقدم من الزراعة

كوبنهاغن – د ب أ: أكد باحثون من بريطانيا والدنمارك أنه من غير المستبعد أن يكون الإنسان بدأ تناول الخبز في وقت أقدم مما كان يعتَقد حتى الآن، حيث عثر الباحثون على آثار متفحمة لمادة غذائية يمكن تصنيفها على أنها خبز يقدر عمرها بنحو 14 ألف و 400 سنة.

وكان الاعتقاد السائد حتى الآن هو أن الخبز ظهر مع ظهور الزراعة قبل نحو 4000 سنة.

درس الباحثون من جامعة لندن وجامعة كامبريدج وجامعة كوبنهاغن بقايا متفحمة من مواد غذائية عثر عليها في مواقد سابقة.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة بروسيدنجز التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم.

وقال الباحثون إن الدراسة تدل على أن الصيادين وجامعي الثمار من أبناء حضارة النطوفية شمال غرب القدس كانوا يستخدمون نباتا يعرف بالديس البحري مع القمح في صناعة أرغفة مسطحة تشبه الخبز بدون خميرة.

وأشار الباحثون إلى أن زراعة الحبوب لم تكن معتادة حتى ذلك الحين، مما يعني أن الخبز كان استثناء «ومن المحتمل جدا أن الوجبات القائمة على الحبوب مثل الخبز لم تصبح سلعة غذائية إلا عندما استقرت الزراعة».

ورجح الباحثون أن يكون الزراع وملتقطو الثمار قد بدأوا في زراعة الحبوب بعد أن صنعوا أول خبز من حبوب برية «فالخبز يعني الكثير من العمل بدءا من إزالة قشرة الحبوب ثم طحن الحبوب ثم عجنها وخبزها» حسبما أوضح دوريان فولر، عالم الآثار في جامعة لندن.

مضيفا: «إن صناعة الخبز قبل وجود الزراعة يدل على أنه كان يعتبر شيئا خاصا. وربما ساهمت الرغبة في الحصول على هذا الشيء غير العادي في اتخاذ الإنسان قرار زراعة الحبوب».

أوضح الباحثون أن بقايا الخبز التي فحصوها بالمجهر الإلكتروني كانت تحتوي على آثار حبوب ولكنها كانت تحتوي أيضا على آثار جذور «حيث يبدو أن مكونات من الحبوب وغير الحبوب قد طحنت بشكل تام ثم صفيت بمصفاة وانتقيت».

وأشار الباحثون إلى أن بقايا الخبز الذي عثر عليه تشبه إلى حد كبير أرغفة الخبز غير المخمر التي عثر عليها في تجمعات سكنية تعود لبدايات العصر الحجري ومناطق رومانية في أوروبا وتركيا.