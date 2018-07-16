﻿تغيير أسماء محطات مترو باريسية احتفالا بفوز فرنسا في المونديال

باريس ـ «القدس العربي» ـ من آدم جابر: قررت شركة «أر آ تي بي» الفرنسية تغيير أسماء بعض محطات المترو في باريس مؤقتا احتفالا بتتويج المنتخب الفرنسي لكرة القــدم في مونديال روسيا 2018 .

وتم تغيير أسماء ستّ محطات مشهورة في باريس بطريقة تقربــــها من المنتخـــب الفرنسي، فمثلا تحولت محطة «ساحة النجمة» إلى محطة «النجمتين» في إشارة إلى فوز المنتخب الفرنسي بلقبه الثاني وبالتالي حصوله على النجمة الثانية على قميصه الرسمي.

أو أيضا محطة «بيرسي» تم تحويلها «شكراً للزرق». وكذلك تحولت محطة «فيكتور هيغو» إلى «فيكتور هيغو لوريس» في إشارة إلى إسم حارس المنتخب. فيما أصبحت محطة «نوتردام ديشان» محطة «نوتر ديديه ديشان».

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الفرنســـي جوب جادة الشــــانزليزيه عصر أمس على متن حافلة كهربائية مكشوفة لتحية الفرنسين تم اعتدادها بهذه المناسبة.

وتوجهوا بعد ذلك إلى قصر الاليزيه، حيث استقبلهم الرئيس إيمانويل ماكرون بحضور نحو ثلاثمئة رياضي وألف شاب تمت دعوتهم لهذه المناسبة.