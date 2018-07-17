ترامب: إيران تشهد أعمال شغب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنّ إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقّع بين طهران والدول العظمى، مشدداً على أن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز″ الأمريكية: “لديهم أعمال شغب في كلّ مُدنهم، والتضخم متفشّ”.

وتابع الرئيس الأمريكي، الذي كان يتحدث بعد قمة جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي: “هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم مئة في المئة”.

وأردف: “لديهم تظاهرات في أنحاء البلاد، وقد حدثت معارك منذ أن أنهيتُ هذا الاتفاق (من الجانب الأميركي). لذلك سنرى”.

في حزيران/يونيو المنصرم، أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بـ”الفساد والظلم وعدم الكفاءة”.

وتواجه حكومة طهران استياءً متنامياً بسبب اضطرابات اقتصادية، منذ أن سحب ترامب في أيار/مايو، بلاده من الاتفاق النووي، وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران. (أ ف ب)