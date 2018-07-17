واشنطن تسعى إلى اقناع أنقرة بشراء نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت

واشنطن: تسعى الولايات المتحدة إلى إقناع تركيا بشراء نظام دفاع صاروخي أمريكي من طراز باتريوت، وذلك بدلا من منظومة إس-400 الروسية التي قد تُشكّل، في حال اشترتها أنقرة، نقطة شائكة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وينصّ قانون أمريكي على فرض عقوبات على أيّ دولة توقّع عقودا مع شركات أسلحة روسية، وبالتالي فإنّ تركيا مهددة في حال أكّدت شراءها منظومة إس-400.

والإثنين قالت تينا كيداناو مسؤولة الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية، ان “الهدف من وجهة نظرنا هو، قبل كل شيء، التأكد من أن الأنظمة التي يشتريها حلفاؤنا تتماشى مع العلاقة الاستراتيجية بيننا وبينهم”.

وتساءلت “هل يمكننا إقناع أصدقائنا وشركائنا الأجانب بأن هذه قضية خطيرة حقا؟”، مضيفة “نأمل أن يأخذوا ذلك في الحسبان عند تفكيرهم في عمليات شراء” الاسلحة.

وتابعت “نريد منهم أن يفهموا ما هي السلبيات، السلبيات الحقيقية والخطيرة، لبعض المشتريات، بما في ذلك شراء إس-400 من الروس، وأن يُواصلوا بدلا من ذلك التركيز على أنظمتنا” الصاروخية.

ويخوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعيد انتخابه وبات يتمتع بصلاحيات واسعة نزاعاً مع حلف شمال الأطلسي بشأن نقاط عدة بينها نيته المعلنة شراء ونشر منظومة صواريخ اس-400 المضادة للطائرات.

وهذا يعني أن الدفاعات التركية لن تكون متوائمة مع أنظمة حلفاء أنقرة الغربيين ويعرّضها لانتهاك العقوبات الأمريكية الرامية إلى عرقلة تصدير الأسلحة الروسية.

ويبحث المشرعون الأمريكيون عن سبل معاقبة تركيا إذا اشترت الصواريخ الروسية.(أ ف ب)