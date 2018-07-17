الجزائر تعتزم إعادة محاكمة جمال بغال المحكوم غيابيا بالسجن 20 عاما

الجزائر: اعلنت وكالة الانباء الجزائرية الاثنين أن جمال بغال الذي طرد إلى الجزائر بعد 17 عاما من السجن في فرنسا، سيخضع للمحاكمة مجددا بعد حكم غيابي صدر بحقه عام 2003 بتهمة “الانتماء لجماعة ارهابية”.

ونقلت الوكالة عن مصدر قريب من الملف “تم تسليم جمال بغال الذي حكم عليه في الجزائر عام 2003 بالسجن 20 عاما بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، إلى السلطات الجزائرية الاثنين من قبل السلطات الفرنسية” وسيمثل أمام القضاء “لإعادة محاكمته”.

وفشلت السلطات الجزائرية، عقب الحكم، في استعادة بغال، كونه يحمل الجنسية الفرنسية كذلك، قبل أن يجرد منها 2006.

وجمال بغال (52 سنة) ينحدر من محافظة برج بوعريريج الجزائرية انتقل للعيش بفرنسا عام 1987 وحصل على الجنسية الفرنسية بعد أن تزوج من فتاة فرنسية، كما انتقل بعدها للعيش في بريطانيا واتهمته سلطات البلدين بالانتماء لجماعات متشددة.

ويوصف بغال بالأب الروحي لمنفذي هجمات يناير/ كانون الثاني 2015 بباريس، والتي استهدفت الصحيفة الفرنسية الساخرة “شارلي إيبدو” ومتجرًا يهوديًا.

وكانت السلطات الفرنسية قد حكمت على بغال في العام 2005 بالسجن لمدّة عشر سنوات بسبب علاقاته بشبكات إرهابية كما سحبت منه الجنسية.

وعام 2013 تمّ الحكم عليه بـ10 سنوات أخرى في السجن كونه الرأس المدبّر لعملية فرار أحد القياديين السابقين في الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وأفرج عنه العام الجاري بعد طلب إفراج مشروط مع الترحيل إلى الجزائر. (وكالات)