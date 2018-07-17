بعد باولينيو.. سبعة آخرون خارج مشروع فالفيردي مع برشلونة

لندن- “القدس العربي”: أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي، أخبر الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، بضرورة التخلص من سبعة لاعبين دفعة واحدة، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبدء معسكر الاستعداد للموسم الجديد، بالمشاركة في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي تُقام سنوياً في أمريكا والصين.

صحيفة “ماركا”، أكدت أن مدرب بلباو السابق، حدد الأسماء التي لا يريدها معه في الجولة الأمريكية، وهم “منير الحدادي، أندريه غوميش، أليكس فيدال، مارلون سانتوس، سيرغي سامبر، رافينيا ودوجلاس″، وذلك لعدم اقتناعه بقدراته ومؤهلاتهم الفنية.

وأشارت نفس الصحيفة، إلى الإدارة الكاتلونية تُسابق الزمن للتخلص من اللاعبين السبعة الذين يتدربون يومياً مع فالفيردي، وقالت إن أقوى المُرشحين للخروج بلا عودة هذا الأسبوع، هو رافينيا ألكانتارا، الذي يستعد للانتقال إلى صفوف وست هام، ومعه مارلون سانتوس في الطريق إلى ساوثامبتون، على أن يتم التخلص من الفائضين عن الحاجة تابعًا، قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وسبق هذه الأسماء المُرشحة للخروج من مشروع فالفيردي مع برشلونة، لاعب الوسط البرازيلي باولينيو، الذي عاد مرة أخرى لناديه الصيني إيفر غراند على سبيل الإعارة مع أحقية البيع النهائي، وأيضاً الرسام أندريس إنييستا، الذي رحل مع نهاية الموسم الماضي، في المقابل لم يَحسم النادي سوى صفقتين، هما لاعب غريميو البرازيلي آرثر ميلو، ومدافع إشبيلية لينغليت، ويُقال إن هناك أسماءً أخرى مُرشحة للانضمام مثل لاعب وسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، ومواطنه الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي.