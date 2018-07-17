لوبيتيغي لجماهير الريال: سنُقاتل للفوز بكل البطولات

لندن- “القدس العربي”: بعث المدير الفني الجديد لريال مدريد جولين لوبيتيغي رسالة طمأنينة للجماهير، مفادها باختصار شديد، أن النادي لن يعيش على أطلال الماضي بعد رحيل هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو، مؤكداً التزامه بالقتال على كل البطولات التي سيُشارك بها النادي الملكي الموسم القادم.

ويعرف مدرب منتخب إسبانيا السابق، أن الكثير من مشجعي النادي يشعرون بخيبة أمل مريرة، بعد فقدان رونالدو بهذه السهولة، لذا تَعمد الظهور في قناة النادي الرسمية وقت مؤتمر تقديم قائد البرتغال للصحفيين في قاعة مؤتمرات يوفنتوس، ليُعطي انطباعاً بأن الأمور على ما يُرام وستبقى على ما يُرام بفضل الكيان وليس الأفراد، بحسب تعبيره.

وأضاف في المقابلة التلفزيونية الأولى في قاعدة التدريب “فالديبيباس″. “كيف لا تُحب ريال مدريد. أنا أعشق حتى نشيد ريال مدريد. أؤكد لكم أننا نملك فريقاً رائعاً، وعودتي إلى هنا أشبه بالعودة للمنزل لأنني ترعرعت في هذا المكان، وقبل أي شيء من الرائع أن تقود أفضل فريق في العالم”.

وعن هدفه وتطلعاته مع الريال قال “دعونا نُفكر في المستقبل، أمس لن يعود أبداً. والآن هدفنا الرئيس تحقيق أول بطولة يوم 15 أغسطس عندما نواجه أتليتكو مدريد في كأس السوبر الأوروبية، أكرر نملك فريقاً رائعاً وسنُقاتل للفوز بكل البطولات كما هو المعروف دائماً وأبداً عن ريال مدريد”.