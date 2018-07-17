مورينيو: الأضواء ستسلط على “الكالتشيو” بعد انتقال رونالدو ليوفينتوس

لندن: قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إن انتقال مواطنه كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني إلى يوفينتوس سيضيف الكثير للدوري الإيطالي (الكالتشيو).

وفي تصريح إذاعي، الاثنين، أكد مورينيو: “من الآن لم يعد الدوري الإسباني يمتلك أفضل ثنائي كروي على مستوى العالم، بعدما أصبح أحدهما في الليغا والآخر في الكالتشيو”.

وأضاف: “ستكون الأضواء مسلطة على الدوري الإيطالي بشكل كبير بعد انتقال رونالدو إليه، بجانب الدوري الإنجليزي، والإسباني لوجود الأرجنتيني ليونيل ميسي فيه”.

وأوضح مورينيو: “بلا شك، انتقال رونالدو ليوفينتوس سيضيف الكثير للنادي ترويجياً وتسويقياً خلال الفترة المقبلة”.

وانتقل رونالدو ليوفينتوس قادماً من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو لمدة أربعة مواسم. (الأناضول )