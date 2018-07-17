شهيد في غزة متأثراً بجراحه

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها قبل عدة أيام قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة؛ خلال مشاركته بمسيرة “العودة وكسر الحصار”.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة في غزة، في تصريح مقتضب، إن الشاب ساري داهود الشوبكي، استشهد في مستشفى “مار يوسف” بمدينة القدس المحتلة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأُصيب الآلاف، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة. (الأناضول)