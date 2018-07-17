مانشستر يونايتد يوافق على عودة المدافع دالي بليند إلى أياكس الهولندي

لندن: أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم مساء الاثنين موافقته على بيع المدافع الهولندي دالي بليند ليعود اللاعب إلى صفوف أياكس الهولندي من جديد.

وخاض بليند (28 عاما) 141 مباراة منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد في عام 2014 مقابل 14 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار أمريكي).

ومع ذلك، شارك اللاعب في 17 مباراة فقط خلال الموسم الماضي بعد أن بدا خارج حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر.

وأكد مانشستر يونايتد التوصل إلى اتفاق لانتقال اللاعب إلى النادي الهولندي، وذلك عبر بيان بموقعه على الإنترنت، ذكر فيه “مزيد من التفاصيل ستعلن في الوقت المناسب”.(د ب أ)