كلوب يؤكد تأخر صلاح في العودة إلى ليفربول

لندن- “القدس العربي”: قال المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن لاعبيه المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، سيتأخران في العودة إلى صفوف الفريق.

وأكد المدرب الألماني أن الثنائي سيتغيبان عن أول لقاءين وديين للفريق استعداداً للموسم الجديد.

وأوضح كلوب في تصريحات صحفية، أن تأخر الثنائي في الالتحاق بمعسكر الفريق، سيكون سبباً أساسياً في إبعادهما عن التشكيلة.