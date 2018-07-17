كلوب يؤكد تأخر صلاح في العودة إلى ليفربول
Jul 17, 2018
ويعود صلاح وماني لليفربول يوم 20 يوليو/تموز الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيسافر فيه الفريق للولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لخوض فترة الاعداد.
كلوب قال: “ماني وصلاح سيأتيان للولايات المتحدة معنا، لكنهما سيعودان يوم 20 يوليو الجاري، وهو نفس اليوم الذي سنسافر فيه للمعسكر”.
وأضاف: “لا يبدو الأمر منطقياً بالنسبة لي أن يعود كل من صلاح وماني يوم 20 يوليو، ويخوضان مباريات أيام 22 و25 يوليو، ربما لاحقاً في المباراة الثالثة”.
المدير الفني للريدز أكمل: “من الرائع أن يعودا، بعد ذلك سيعود فيرمينو وينضم لنا شاكيري، وفي النهاية سينضم لنا نجوم منتخبي إنكلترا وبلجيكا، وستكتمل صفوفنا في الخامس من أغسطس″.
وكان ليفربول خاض ثلاثة لقاءات ودية في إنكلترا، استعداداً للموسم الجديد، حقق الفوز في لقاءين منهما، وتعادل في مباراة وحيدة. كما سيخوض لقاءً ودياً رابعاً يوم 19 يوليو الجاري، قبل السفر للولايات المتحدة، لمواجهة كل من بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي ويونايتد ونابولي وتورينو.