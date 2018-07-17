سميرة سعيد تنشر احدى اجمل صورها منذ 18 سنة – (شاهد)

لندن “القدس العربي ” : نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة لها عبر حسابها الخاص على تويتر، كانت قد التقطت سنة 2000. وكشفت عن أنها إحدى أجمل صورها التي التقط بعدسة المصور يوسف نبيل. أرفقت الصورة بتغريدة جاء فيها: “واحدة من اجمل صوري سنة 2000 بعدسة المصور العالمي يوسف نبيل”. ونالت الصورة تفاعلاً كبيراً من متابعيها، وإعجاب فنانين أبرزهم عاصي الحلاني وأنغام.

FlashBack.. One of my Favorite Photos by the International Talented Photographer @MrYoussefNabil

واحدة من اجمل صوري سنة 2000 بعدسة المصور العالمي يوسف نبيل. pic.twitter.com/S4Pq6Q0W4O — Samira Said (@SamiraSaid) July 15, 2018