منظمة بريطانية تكشف عن جهود الامارات لإلصاق تهمة الإرهاب بقطر

لندن- “القدس العربي”: كشفت منظمة “سبن واتش” الحقوقية البريطانية عن جهود إماراتية مورست للضغط على بريطانيا لإلصاق تهم الإرهاب بقطريين بارزين، بينهم أشخاص من العائلة الحاكمة.

وأكدت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان “الإمارات العربية المتحدة تخرب الديمقراطية في بريطانيا”، أن الإمارات طلبت من مدير مركز دراسة التطرف في جامعة كينغز كوليدج في لندن، وعبر وسيط إعداد بحث يربط قطر بالإرهاب، مقابل عقد بقيمة عشرين ألف جنيه شهرياً.

وبحسب التقرير فقد قام خالد الهيل، وهو معارض قطري مقيم في لندن، بتسديد أموال للنواب والهيئات الإسرائيلية لحضور مؤتمرات في فنادق لندن الكبرى، تهدف إلى تشويه سمعة قطر والضغط لسحب تنظيم بطولة كأس العالم عام 2022 منها.

وأشار التقرير إلى سلسلة من الاجتماعات السرية والشخصية، بين رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفد كاميرون، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بين عاميْ 2012 و2015، لمطالبة بريطانيا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

ومنظمة “سبن واتش” منظمة تعمل على تحقيقات الرأي العام، تأسست عام 2005، وتعمل على القضايا الاجتماعية والسياسية والبيئية والصحية في بريطانيا وأوروبا، إلا أنها تركز بشكل رئيس على جهود جماعات الضغط في بريطانيا وتأثيرها على صياغة السياسات العامة.

وكان مركز لندن للعلاقات العامة الحكومة البريطانية قد دعا إلى طرد السفير الإماراتي سليمان حامد المزروعي من المملكة المتحدة، والتحقيق معه نظراً لمخالفته قواعد الدبلوماسية على خلفية انعقاد مؤتمر يسيء للعلاقات البريطانية القطرية.