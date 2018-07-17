إيران تعتقل أربعة يشبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة”

بيروت: نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الثلاثاء، عن وزير الاستخبارات محمود علوي، قوله إن قوات الأمن في جنوب غرب إيران، اعتقلت أربعة يشتبه في أنهم من نشطاء تنظيم الدولة الإسلامية، كانوا يخططون لهجمات.

وفي العام الماضي، نفذ أعضاء من التنظيم هجمات على البرلمان في طهران، وضريح الخميني، زعيم الثورة الإيرانية، أسفرت عن مقتل 18 شخصاً على الأقل.

وقال علوي: “هذه المجموعة كانت لديها نية غرس الدمار في مناطق معينة، لكن العمليات لم تنفذ بسبب تدخل قوات الأمن في الوقت المناسب”.

وأضاف أن المجموعة يقودها رجل كان شقيقه قد لقي مصرعه أثناء قتاله في صفوف تنظيم الدولة، بسوريا.

من ناحية أخرى قال الحرس الثوري الإيراني، إن ثلاثة يشتبه في أنهم متشددون إسلاميون، وأحد أفراد قوات الأمن، قُتلوا في اشتباك، السبت الماضي، في شمال غرب إيران. (رويترز)