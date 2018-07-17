صورة للفنان وائل كفوري عاري الصدر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي – (شاهد)

بيروت – “القدس العربي ” : شارك النجم اللبناني وائل كفوري متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستغرام، صورة جديدة له اثناء رحلة الإستجمام التي يمضيها في جزيرة ميكونوس اليونانيّة.

علق وائل على الصورة قائلا : “أستمتع بإجازاتي”، لم تمر الصورة مرور الكرام بل أشعلت شبكة الإنترنت بسبب ظهور كفوري عاري الصدر للمرة الأولى.

وانهالت التعليقات الواردة على صورة وائل الذي ظهر بإطلالةٍ صيفية بإمتياز تتناسب مع أجواء رحلته إلى الجزيرة اليونانيّة.