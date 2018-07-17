إصابة قيادي بـ”الإصلاح” اليمني إثر تعرضه لمحاولة اغتيال في عدن

اليمن: أصيب قيادي في حزب “التجمع اليمني للإصلاح” وأحد مرافقيه، الثلاثاء، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال في مديرية القلوعة بمحافظة عدن جنوبي اليمن.

وأفاد موقع “الصحوة نت”، الناطق باسم حزب “التجمع اليمني للإصلاح” (ذو خلفية إسلامية)، بأن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارة كورلا معتمة وباص (حافلة صغيرة)، أطلقوا النار على القيادي في حزب الإصلاح صادق أحمد، في مديرية القلوعة”.

وأوضح أن القيادي أصيب بطلق ناري في صدره (لم يوضح مدى خطورة إصابته)، فيما تعرض شخص (لم يذكر اسمه) كان برفقته لإصابة خطيرة.

وأشار إلى أن القيادي في حزب الإصلاح ومرافقه نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ الجناة بالفرار.

ولفت إلى أن العملية وقعت أثناء توجه أحمد إلى مقر عمله في الاتصالات.

وحزب “التجمع اليمني للإصلاح”، هو أحد أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، وتأسس بعد الوحدة بين شطري البلاد، في 13 سبتمبر/ أيلول 1990، بصفته تجمعًا سياسيا ذو خلفية إسلامية، وامتدادا لفكر جماعة “الإخوان المسلمين”.

وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض عدد من قيادات الحزب للاغتيال بنيران مجهولين في عدن.

فيما شنت قوات مدعومة من الإمارات -التي تتبنى موقفا مناهضا لجماعات الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان- حملة اعتقالات طالت كوادر في الحزب بمحافظة عدن، كما تعرضت عدة مقرات له للاقتحام والحرق.

ويبدي الحزب دعمه للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، فيما يعارض الحوثيين. (الأناضول)