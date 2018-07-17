“أكمام” الفستان تتسبب بمشادة نسائية داخل الكنيست الإسرائيلي- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: أثار انتقاد عضو الكنيست، نافا بوكر، التي أدارت المناقشات في جلسة الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على ارتداء إحدى زميلاتها فستاناً دون أكمام، مشادة كلامية نسائية داخل أروقة المجلس.

وكانت بوكر، انتقدت عضو الكنيست ياعيل كوهين باران من حزب “المعسكر الصهيوني”، عندما صعدت لإلقاء كلمتها، وقالت إن شكل ملابسها لا يحترم الكنيست.

كلمات بوكر أثارت بلبلة شديدة داخل الكنيست، ومشادات بين النساء، وقالت باران: “إن بوكر قد جُنّت، وتقمصت شخصية شرطي الآداب وأرادت أن تنبهني إلى أن ملابسي مكشوفة وغير محترمة”.