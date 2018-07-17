إيران تقدم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها

طهران: قدمت إيران شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، بحسب ما أعلنت الثلاثاء وزارة الخارجية الإيرانية.

واعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على الموقع الالكتروني للوزارة أن الشكوى قدمت الاثنين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر أن الشكوى تهدف إلى “تحميل الولايات المتحدة مسؤولية إعادة فرضها عقوبات احادية بشكل غير مشروع″.

وتابع ظريف ان “إيران تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة للدبلوماسية والالتزامات القانونية. يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون (الدولي)”.

وجاء تقديم الشكوى ردا على قرار اتخذته واشنطن في ايار/ مايو الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع ايران في 2015 واعادة فرض عقوبات عليها.

وتقول طهران إن الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955 أي ما قبل الثورة الاسلامية في إيران عام 1979، والتي لا يزال يشار اليها في النزاعات القضائية القائمة.

والعلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مقطوعة منذ 1980 حين تم احتجاز طاقم السفارة الأمريكية رهائن في ايران.

وستعيد واشنطن فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني على مرحلتين في اب/ اغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر، بهدف حظر تعامل شركات اوروبية واجنبية مع ايران ووقف صادراتها النفطية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية في 8 تشرين الأول/ اكتوبر في شكوى قدمتها إيران قبل عامين ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار (1,7 مليار يورو) من الاصول الإيرانية في الخارج.(أ ف ب)