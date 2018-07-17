هل أمر ترامب بإجراء محادثات مباشرة مع طالبان؟

كابول: نفت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان اليوم الثلاثاء تقارير أشارت إلى أن قائدها الجنرال الأمريكي جون نيكلسون قال إن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع طالبان قائلة إن تصريحاته “أسيء فهمها”.

وفي بيان أشارت البعثة إلى تقارير أمس الاثنين كرر فيها نيكلسون تصريحات أدلى بها وزير الخارجية مايك بومبيو حول إمكانية إجراء محادثات مع طالبان تشارك فيها الولايات المتحدة.

وقال نيكلسون في بيان “الولايات المتحدة ليست بديلا للشعب الأفغاني أو الحكومة الأفغانية”.

وأضاف “إعادة تأكيدي لتصريح وزير الخارجية بومبيو، الذي قال فيه إن محادثات السلام ستشمل نقاشا بشأن القوات الدولية واستعداد الولايات المتحدة للعمل مع طالبان والحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني لتحقيق سلام دائم، أسيء فهمه”.

وترفض طالبان المشاركة في محادثات مع حكومة الرئيس أشرف غني التي تعتبرها الحركة غير شرعية وتصر على أنها لن تجري محادثات سوى مع الولايات المتحدة.

ونُقل عن الجنرال جون نيكولسون أكبر قائد عسكري أمريكي في أفغانستان قول أمس الاثنين إن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان.

تأتي التعليقات بعد جهود دبلوماسية متزايدة سعيا لإجراء محادثات بعد مشاهد لم يسبق لها مثيل لمقاتلين غير مسلحين من طالبان يسيرون مع قوات الأمن بشوارع كابول ومدن أخرى أثناء وقف مفاجئ لإطلاق النار الشهر الماضي.

وقال نيكولسون قائد عملية الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي إن الولايات المتحدة تدرك بأن لها دورا رئيسيا.

وقال “وزير خارجيتنا السيد (مايك) بومبيو قال إننا، الولايات المتحدة، مستعدون لإجراء محادثات مع طالبان وبحث دور القوات الدولية”.

وأضاف “نأمل أن يدركوا ذلك وأن يساهم في دفع عملية السلام قدما”.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرت الدبلوماسيين بالعمل من أجل محادثات مباشرة مع طالبان في محاولة لإطلاق المفاوضات.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر إنه لا يزال بانتظار تأكيد لكنه رحب بالمؤشرات على النهج الجديد.

وأضاف “هذا ما كنا نريده ونترقبه، أن نجلس مع الولايات المتحدة مباشرة ونبحث انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان”.

وأضاف أنه يتوقع كخطوة أولى رفع اسم زعماء طالبان من قائمة سوداء للأمم المتحدة كي يتمكنوا من السفر. وقال أيضا إن مسألة القوات الدولية في أفغانستان ستكون قضية رئيسية وإن طالبان ستكون مستعدة لبحث المخاوف الأمريكية.

تأتي هذه التصريحات في ظل تنامي تكهنات بشأن تحركات لبدء محادثات مع طالبان في أعقاب وقف لإطلاق النار كان الأول من نوعه خلال عطلة عيد الفطر الشهر الماضي.

وصرح بومبيو الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة مستعدة “لدعم وتسهيل والمشاركة في” مناقشات مع طالبان بشأن دور القوات الدولية في أفغانستان، لكنه أكد على أن الأفغان هم من يقودون عملية السلام.(وكالات)