عريقات يدعو لحراك سياسي موحد لإنهاء الاحتلال

رام الله: شدد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، على ضرورة توحيد الجهود السياسية الأوروبية والدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وطالب “عريقات”، خلال استقباله وزير خارجية الجبل الأسود ” مونتنيغرو” سرجان دارمانوفيتش، والوفد المرافق له في مكتبه بمدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، بدعم الخطوات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية في المنابر الدولية، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأطلع عريقات، وزير خارجية الجبل الأسود، على آخر التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض والمقدسات في فلسطين.

وقال:” إسرائيل تمارس جرائم يومية بحق شعبنا ومقدساته وأرضه، الأمر الذي يتطلب تدخلاً دولياً جدياً لردعها ووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية الدولية”. وبحث الطرفان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير آليات التعاون المشترك فيما بينهما. (الأناضول)