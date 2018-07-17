نتنياهو وليبرمان: الجيش مستعد لكل سيناريو في غزة

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل مستعدة “لأي سيناريو”، في قطاع غزة، في إشارة إلى إمكانية شن حرب جديدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، عن نتنياهو قوله، عقب مداولات أجراها حول الوضع في غزة بمشاركة ليبرمان ورئيس هيئة أركان الجيش غادي أيزنكوت ومسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية:” نحن في معركة، وهناك تبادل للضربات، الجيش الإسرائيلي مستعد لكل سيناريو”.

أما قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، فقال أيضًا إن الجيش “مستعد لكل سيناريو فيما يتعلق بقطاع غزة”.

وكتب ليبرمان في تغريدة على حسابه في “تويتر” بعد زيارة قام بها لمقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، المسؤولة أيضا عن قطاع غزة:” الجيش مستعد لكل كل سيناريو في الجنوب وفي الشمال، في الحرب وفي الروتين “.

وأضاف:” الجيش يعلم ماذا يفعل ومتى يفعل، نحن من يحدد قواعد اللعبة وليس أي أحد آخر”.

وبالتزامن، فقد قال ليبرمان لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن “إسرائيل مستعدة لخوض معركة واسعة في قطاع غزة”.

وأضاف:” الكرة الآن في ملعب حماس، وإسرائيل سترد بقوة على كل استفزاز″.

وتابع ليبرمان إن إسرائيل “بذلت كل جهد ممكن لتفادي مواجهة شاملة في القطاع او عملية عسكرية واسعة فيه وهي مصممة على التوضيح لحماس أنه من المستحسن لها أن تغير سلوكها وإلا سيبقى معبر كيرم شالوم (كرم ابو سالم) مغلقاً”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الأسبوع الماضي إغلاق معبر كرم ابو سالم، وهو المعبر الوحيد للبضائع إلى قطاع غزة، للضغط على الفلسطينيين لوقف الطائرات الورقية المحتلة.

وبدوره، فقد جدد وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت، اليوم، دعوته لإطلاق النار على الفلسطينيين الذين يطلقون الطائرات الورقية المحترقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. (الأناضول)