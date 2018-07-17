اليمن.. نجاة رئيس جمعية خيرية من محاولة اغتيال في عدن -(صور وفيديو)

عدن: نجا رئيس جمعية خيرية يمنية، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت في سيارته، بمحافظة عدن (جنوبي اليمن)، بحسب شهود عيان.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن عادل الجعدي، رئيس جمعية الحكمة اليمانية الخيرية، في محافظة الضالع (جنوب)، نجا من محاولة اغتيال، إثر انفجار عبوة ناسفة على سيارته بينما كانت متوقفة أمام بنك “سبأ الأهلي”، وسط مدينة المعلا، بمحافظة عدن (العاصمة المؤقتة).

وأضافوا، انفجرت السيارة فور ترجل الجعدي، منها مباشرة، ولم يصب بأذى، غير أن الانفجار تسبب في احتراق سيارته بالكامل.

“والجعدي”، إلى جانب رئاسته لجمعية الحكمة اليمانية الخيرية، في محافظة الضالع (جنوب)، عضو في حركة النهضة للتغيير السلمي (حزب سلفي تأسس في 2011) .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر أي تعقيب رسمي على محاولة الاغتيال.

وفي وقت سابق اليوم، نجا صادق أحمد محمد، القيادي في حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، وأحد مرافقيه، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال في مديرية القلوعة، بعدن.

ومنذ طرد مسلحي الحوثي من عدن، منتصف يوليو/ تموز 2015، تشهد العاصمة المؤقتة لليمن، عمليات تفجير واغتيال واختطاف استهدفت مقاراً أمنية وحكومية وخطباء وأئمة مساجد وضباطا في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية ورجال قضاء.(الأناضول).



