الإعلام الإيطالي يتفاعل بسعادة مع تصريحات رونالدو

روما: تعهد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيادة فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي للقب دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي تفاعلت فيه وسائل الإعلام المحلية بحالة من السعادة مع تصريحات النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد.

وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” “البطل” فيما تحدثت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” عن الرجل الذي يشتهر باسم (سي ار 7) وقالت “سي ار توتو” الرجل الذي ليس له حدود.

وكتبت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت”، “يوفنتوس المرشح الأبرز للقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2019/2018، هذه الجملة تمنح الجماهير الشعور بالدوار”.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” إلى “تقديم سوبر رونالدو” “أصابت جماهير يوفنتوس بالثمالة”، كما تحدثت عن “قوة وحش مثل رونالدو”.

وأضافت “توتو سبورت”، “شراء رونالدو أكثر من مجرد صفقة انتقال، إنه إعلان رسمي عن طموح يوفنتوس″.

وكان رونالدو ترك ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو (131 مليون دولار) للنادي الملكي.(د ب أ).