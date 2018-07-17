لجنة قطرية أردنية مشتركة لمتابعة توظيف الأردنيين في الدوحة

الدوحة: اتفقت قطر والأردن، الثلاثاء، على تشكيل لجنة مشتركة، لمتابعة تنفيذ توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والخاصة بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي مشترك بالدوحة، بين وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي؛ ووزير العمل الأردني سمير مراد.

وقال الوزير القطري: تم الاتفاق اليوم على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، وتوفير قاعدة بيانات للتسهيل على الجهات المعنية في قطر، اختيار ما يلبي احتياجاتها من الشباب الأردني الراغب في العمل بالدولة”؛ بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وتطرق الاجتماع، إلى طبيعة فرص العمل المتوفرة في قطر، والقطاعات المختلفة التي يمكن لها استيعاب الشباب الأردني، من الراغبين في العمل بالدولة، مثل قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والإنشاءات والزراعة والثروة الحيوانية.

وقال النعيمي: “مهمة اللجنة المشتركة، هي التنسيق والمتابعة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الباحثين عن عمل من الأردن.. فيما ستكون قاعدة البيانات متاحة لجميع أصحاب الأعمال للاطلاع على بيانات الراغبين في العمل بالدولة”.

وتوقع توفير 1000 وظيفة عمل للشباب الأردني، حتى سبتمبر/ أيلول المقبل؛ “آلية توظيف الشباب استبعدت وجود طرف ثالث، حرصا على أن تمضي العملية بشكل منظم وميسر”.

وأفاد بأن فرص العمل للأردنيين في قطر ستكون في القطاعين العام والخاص، وتشمل تقريبا مختلف التخصصات الصحية والتعليمية والمالية والتأمين والإنشاءات.

من جانبه، قال الوزير الأردني سمير مراد: “نتحدث هنا عن فرص عمل علمية وتخصصية وفنية تقنية وهندسية في القطاعين العام والخاص.. سنركز أيضا على الإسناد الكامل لمشاريع كأس العالم 2022 في قطر، وما تتطلبها من تخصصات”.

وزاد: “المبادرة القطرية سيكون لها أثر إيجابي في التخفيف من نسبة البطالة في الأردن، البالغة 18.5 بالمائة”.

وأعلنت قطر الشهر الماضي، تقديمها حزمة استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار، تستهدف مشروعات البنى التحتية والمشروعات السياحية، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني بالدوحة.

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حادة في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت “الخبز″ أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية. (الأناضول).