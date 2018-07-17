إذاعة فرنسية: قطر جاهزة لاستقبال مونديال 2022 والحصار فشل في التأثير عليها

باريس-”القدس العربي” -آدم جابر:

قالت إذاعة “فرانس اينفو” الفرنسية إن الاستعدادات لمونديال قطر 2022 جارية بوتيرة سريعة، حيث تنفق الدولة القطرية ما يناهز الـ 425 مليون يورو في الأسبوع، لتطوير البنية التحتية التي ستبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 100 مليار يورو.

وأوضحت الصحيفة أن من بين الملاعب الثمانية التي سيتم إنشاؤها أو تجديدها، تم الانتهاء حتى الآن من إستاد خليفة الدولي، مشيدة بهذه التحفة المعمارية التي باتت على استعداد تام، لدرجة أنه سيستضيف بطولة العالم لألعاب القوى في شهر أكتوبر 2019.

وفيما يتعلق بالنقل سيبدأ أول مترو قطري العمل في العام القادم، مكلفا 36 مليار دولار (حوالي 31 مليار يورو). ناهيك عن الطرق الجديدة التي سيتم تشييدها.

الإذاعة الفرنسية أوضحت أيضا أن دولة قطر طمأنت الهيئات الدولية لكرة القدم التي شعرت في البداية ببعض القلق من جراء الحصار المفروض عليها، مُثبِتَة قدرتها الفائقة على تنظيم هذه البطولة العالمية بفضل مواردها المتنوعة.

فمع أن الحصار عرقل توريد المعدات في البداية، لكن قطر سرعان ما تجاوزت تلك الصعوبات عن طريق استيراد المعدات التي تلزمها من الصين وماليزيا.

علاوة على ذلك أكملت قطر كافة الاستعداد لاستقبال الفرق الرياضية-تتابع الإذاعة الفرنسية-فبينما تطالب “الفيفا” بتوفير 60 ألف غرفة فندقية، فإن قطر لديها حتى الآن ما يقرب من مليون ونصف غرفة فندقية عصرية جاهزة ويتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2022.