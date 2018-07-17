185 مليار دولار استثمارات أجنبية في قطر للربع الأول 2018

الدوحة: أظهر مسح حكومي، الثلاثاء، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر سجلت 676.4 مليار ريال (185 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وحسب المسح الذي نفذته وزارة التخطيط القطرية ومصرف قطر المركزي، فإن الاستثمار الأجنبي في قطر ارتفع بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بنحو 648 مليار ريال (178 مليار دولار) بالربع الأخير 2017.

واعتمد المسح، على بيانات عدد معين من أكبر الشركات في القطاع الخاص القطري، شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع المسح، أن الاستثمارات الأجنبية الأخرى بالبلاد شكلت 67 بالمائة بما يماثل 455.9 مليار ريال (125.2 مليار دولار)، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 123.1 مليار ريال (33.8 مليار دولار) أي بنسبة 18 بالمائة.

بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 93.3 مليار ريال (25.6 مليار دولار) أي ما نسبته 14 بالمائة.

وتعصف بمنطقة الخليج أزمة سياسية، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على قطر، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صمودا أمام تداعيات المقاطعة.(الأناضول).