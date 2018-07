23 جريحًا في سقوط حمم بركانية على قارب سياحي بـ”هاواي” -(صور وفيديوهات)

هاواي : أصيب 23 شخصًا إثر سقوط كتلة من الحمم البركانية على قارب سياحي قبالة جزيرة بيغ آيلاند في هاواي الأمريكية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن السلطات المحلية في هاواي قولها، إن مقذوف بركاني ضرب سقف سفينة سياحية في هاواي، أمس، ما تسبب بإصابة 23 شخصًا.

وقالت إدارة إطفاء الحرائق في الولاية إن 10 بإصابات سطحية عولجوا لدى وصولهم الميناء، فيما تم نقل 13 آخرين إلى المستشفى.

وذكر موقع قناة الحرة الأمريكية، اليوم، أن الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته.

ولفت أن البركان الثائر الذي قذف تلك الحمم تسبب في تدمير مئات المساكن في منطقة كابوهو، فضلًا عن ابتلاعه مئات المنازل الواقعة بالقرب منه.

وكان القارب ينظم جولات للسياح ليشاهدوا اندفاع اللهب من بركان مشتعل منذ شهرين، وفق الموقع ذاته.(الأناضول).

TERRIFYING MOMENTS: A "lava bomb" left a basketball-sized hole in a tour boat after it strayed a little too close to the Kilauea Volcano that has been erupting on Hawaii's Big Island since May. pic.twitter.com/HRdUaRX4Cz

New restrictions are in place for boaters near Hawaii's Kilauea volcano after a lava explosion injured 23 people on a sightseeing tour. One woman suffered a broken leg and others were burned when the blast sent rocks crashing through the boat's roof. https://t.co/lh3KipQ7d8 pic.twitter.com/Ey4GOJw7no

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) July 17, 2018