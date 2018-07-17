23 جريحًا في سقوط حمم بركانية على قارب سياحي بـ”هاواي” -(صور وفيديوهات)

هاواي : أصيب 23 شخصًا إثر سقوط كتلة من الحمم البركانية على قارب سياحي قبالة جزيرة بيغ آيلاند في هاواي الأمريكية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن السلطات المحلية في هاواي قولها، إن مقذوف بركاني ضرب سقف سفينة سياحية في هاواي، أمس، ما تسبب بإصابة 23 شخصًا.

وقالت إدارة إطفاء الحرائق في الولاية إن 10 بإصابات سطحية عولجوا لدى وصولهم الميناء، فيما تم نقل 13 آخرين إلى المستشفى.

وذكر موقع قناة الحرة الأمريكية، اليوم، أن الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته.

ولفت أن البركان الثائر الذي قذف تلك الحمم تسبب في تدمير مئات المساكن في منطقة كابوهو، فضلًا عن ابتلاعه مئات المنازل الواقعة بالقرب منه.

وكان القارب ينظم جولات للسياح ليشاهدوا اندفاع اللهب من بركان مشتعل منذ شهرين، وفق الموقع ذاته.(الأناضول).

TERRIFYING MOMENTS: A "lava bomb" left a basketball-sized hole in a tour boat after it strayed a little too close to the Kilauea Volcano that has been erupting on Hawaii's Big Island since May. pic.twitter.com/HRdUaRX4Cz — CBS Los Angeles (@CBSLA) July 17, 2018

A ‘lava bomb’ from Hawaii's Kilauea Volcano strikes a tour boat injuring dozens: https://t.co/kypuv582eN pic.twitter.com/glhhWgcLTN — Reuters TV (@ReutersTV) July 17, 2018