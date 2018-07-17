مفاجآت بالجملة في التشكيل الرسمي لكأس العالم

لندن-”القدس العربي”:

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجميع باختياراته للتشكيل المثالي الرسمي، لبطولة كأس العالم 2018، التي استضافتها روسيا من منتصف يونيو / حزيران حتى منتصف يوليو / تموز، وانتهت بتتويج المنتخب الفرنسي باللقب، بتغلبه على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2 في نهائي ملعب “لوجنيكي”.

أول المفاجآت التي لم يستوعبها كثير من عشاق كرة القدم قبل النقاد والمحللين، استبعاد هداف المونديال هاري كين من التشكيلة الرسمية الأساسية، رغم الدور الكبير الذي لعبه لعودة منتخب بلاده الإنكليزي للمربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 1990.

الأغرب من ذلك، تجاهل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي اُختير بشكل رسمي كأفضل حارس في البطولة في إعلان جوائز الأفضل بعد المباراة النهائية، بالإضافة لقلب فرنسا النابض في وسط الملعب نغولو كانتي، وزميله بول بوغبا، وكذلك لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي أبلى بلاءً حسنًا في البطولة.

وضمت قائمة المستبعدين أسماء من نوعية إيفان راكيتيتش، الذي لعب دورًا مؤثرًا في وصول بلاده للمباراة النهائية، وكذلك ماريو ماندجوكيتش صاحب هدف الانتصار على الإنكليز في الأشواط الإضافية في مباراة نصف النهائي، في المقابل شهدت القائمة تواجد النجم البرازيلي نيمار جونيور، رغم التحفظات الكثيرة على مستواه بعد عودته من الإصابة، بجانب الخروج المُبكر من الدور ربع النهائي.

ولم يحضر الثنائي الأفضل عالميًا كريستيانو رونالدو وليو ميسي في التشكيل النموذجي الذي أعلن عنه الفيفا اليوم، رغم أن المنتقل حديثًا لصفوف يوفنتوس خرج من المونديال بأربعة أهداف، مثل روميلو لوكاكو، ودينيس شيرشيف، وكليهما أيضًا خارج التشكيلة.

وجاءت التشكيلة على النحو الأتي:

حراسة المرمى | هوغو لوريس (منتخب فرنسا)

الدفاع | أشلي يونغ (منتخب إنكلترا)، رافاييل فاران (منتخب فرنسا)، ديان لوفرين (منتخب كرواتيا)، كيران تريبيير (منتخب إنكلترا).

الوسط | لوكا مودريتش (منتخب كرواتيا) وباولينيو (منتخب البرازيل)

وسط هجوم | نيمار جونيور (منتخب البرازيل)، أنطوان غريزمان (منتخب فرنسا) وإدين هازارد (منتخب بلجيكا).

رأس حربة | كيليان مبابي (منتخب فرنسا)