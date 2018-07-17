الحكم بسجن المطرب الشعبي محمود الحسيني في قضية “ضرب زوجته”

لندن-”القدس العربي”:

أصدرت محكمة جنح المطرية في مصر حكما بسجن المطرب الشعبي محمود الحسيني، 3 أشهر، وكفالة 200 جنيه وإلزامه بدفع 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب وإصابتها بآلة حادة أثناء مطالبتها له بمصروفات لأولاده الأربعة.

وكانت زوجة المطرب الشعبي قد حررت محضرا لدي الشرطة، عقب تعدى زوجها عليها بآلة حادة عبارة عن “حديدة” أثناء ذهابها له في منزل عائلته لمطالبته بمصروفات لأولاده الأربعة فرفض وتعدى عليها.