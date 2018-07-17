كيف يُخطط يوفنتوس للم شمل رونالدو وزيدان في تورينو؟

لندن-”القدس العربي”:

بعد الصفقة المدوية التي أبرمتها إدارة يوفنتوس بالتوقيع مع أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، بدأت تنتشر أنباء صحافية عن رغبة رئيس البيانكونيري أندريا أنييلي في لم شمل صاروخ ماديرا بمدربه السابق في ريال مدريد زين الدين زيدان، في مرحلة ما بعد المدرب الحالي ماسيميليانو أليغري.

صحيفة “ديجيتال فريدوم” الإسبانية، ادعت أن الإدارة التي تُدير السيدة العجوز، أعطت المدير العام جوسيبي ماروتا الضوء الأخضر، للدخول في مفاوضات مباشرة مع فلورنتينو بيريز، من أجل الحصول على توقيع الحارس لوكا زيدان، ليس فقط ليكون الحارس الثالث لفوتشيك تشيزني وماتيا بيرين، بل لإغراء زيزو الكبير بوظيفة في عملاق تورينو.

نفس المصدر، أشار إلى أن بطل إيطاليا في آخر ست سنوات، يُخطط للاستفادة من خبرات زيدان في منصب “المستشار الفني” للنادي، مع عدم استبعاد توليه مهمة تدريب الفريق في المستقبل، ليكتمل مُخطط الرئيس بلم شمل زيدان ورونالدو مرة أخرى، لكن بشعار “فورزا يوفي”.

في الوقت ذاته، هناك أنباء أخرى مُنتشرة عن ضغوط يقوم بها يوفنتوس في الوقت الراهن، لضم أحد زملاء رونالدو السابقين في “سانتياغو بيرنابيو”، وهو الظهير البرازيلي مارسيلو، حيث تزعم بعض الصحف في إيطاليا وإسبانيا، أن الإدارة الإيطالية تعمل الآن على جس نبض اللاعب، قبل التقدم بعرض رسمي لبيريز، بنفس الكيفية التي تمت بها صفقة رونالدو.