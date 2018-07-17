“سرقة أدبية” تطيح بوزير في الحكومة التشيكية

براغ : قدم وزير تشيكي استقالته، اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهامات تتعلق بالسرقة الأدبية، ليكون ثاني وزير في الحكومة يقدم استقالته للسبب نفسه، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وأعلن بيتر كركال، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، استقالته اليوم، بعد أن واجه مزاعم بأنه سرق أجزاءً كبيرة من أطروحته الجامعية عام 2007.

وقالت الوكالة إن جامعة توماس باتا في مدينة زلين الشرقية التي درس فيها كركال، فتحت تحقيقًا في تلك المزاعم.

وأدى كركال أدّى اليمين الدستورية، في 27 يونيو/حزيران الماضي مع بقية أعضاء الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيس، الذي تولى في مسعىً منه إلى إنهاء فترة عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والأسبوع الماضي، تنحت تاتانا مالا، وزيرة العدل التشيكية عن منصبها، بعد اتهامها بـ “السرقة الأدبية” في شهادتيها الجامعيتين. (الأناضول).