عودة 100 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية من سوريا

عاد 100 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية من جنوبي سوريا إلى بلادهم.

وقالت وزراة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن الجنود المئة نقلوا من جنوبي سوريا على متن طائرة من طراز إيل-76 إلى مدينة مازدوك بجمهورية أوسيتيا الشمالية (بالاتحاد الروسي)، بحسب وكالة “سبوتنيك.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن “مهمة الجنود كانت مرافقة وحماية شحنات المساعدات الإنسانية”.

ونفذت روسيا لأول مرة ضربات جوية بسوريا في سبتمبر/ أيلول 2015 دعما لنظام بشار الأسد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وأمر ببدء سحب “جزء كبير” من قوات بلاده هناك.

وقال بوتين إن بلاده ستحتفظ بقاعدة حميميم في محافظة اللاذقية وعلى منشأة بحرية في طرطوس “بشكل دائم”.

(الأناضول)