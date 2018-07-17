ريال مدريد يقترب من حسم ثالث صفقاته الصيفية

لندن-”القدس العربي”:

أكدت تقارير صحافية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بات قاب قوسين أو أدنى من حسم ثالث صفقات النادي الملكي الصيفية، بعد ضم حارس زوريا لوهانسك الأوكراني أندريه لونين والظهير الأيمن لنادي ريال سوسييداد ألفارو أودريوزولا.

وفور الإعلان عن بديل أشرف حكيمي في “سانتياغو بيرنابيو”، الذي سيتم تقديمه للصحافيين ظهر غد الأربعاء، بدأت التكهنات حول هوية الاسم الثالث المُنتظر دخوله مشروع المدرب الجديد جولين لوبيتيغي، وكانت البداية بالتقارير الذي انفردت به إذاعة “مونت كارلو”، بالتأكيد على أن حامي عرين تشيلسي تيبو كورتوا سيعود إلى العاصمة الإسبانية مرة أخرى، لكن عبر بوابة “سانتياغو بيرنابيو”.

ورغم الارتفاع الهائل في أسعار لاعبي كرة قدم القدم، إلا أن نفس المصدر أشار إلى تكاليف انتقال أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2018 إلى سلطان القارة العجوز وبطلها في آخر ثلاث سنوات، لن تزيد بأي حال من الأحوال عن 40 مليون يورو شاملة الضرائب، مع التلميح إلى أن النادي اللندني قد وافق على البيع، وينتظر فقط إيجاد البديل المناسب.

وأرجع تقرير الإذاعة الفرنسية سبب موافقة البلوز على البيع بهذه السهولة والثمن البخس، لتفادي رحيل الاخطبوط بدون مقابل بعد انتهاء عقده الصيف القادم، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه محاولات إقناعه بالتجديد إلى طريق مسدود، ليُجبر النادي اللندني على البيع برقم يُعتبر متواضع إلى حد ما، مقارنة مع الرقم الذي يشترطه روما نظير الاستغناء عن حارسه البرازيلي اليسون لليفربول (75 مليون يورو).