العبادي: أمرت قوات الأمن بمنع أي اعتداء على الممتلكات

بغداد: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنه أمر قوات الأمن في بلاده بتجنب وقوع أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات التي تشهدها محافظات جنوبي البلاد منذ أكثر من أسبوع.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقب اجتماع حكومته في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء.

وتشهد محافظات جنوبي البلاد احتجاجات واسعة متواصلة منذ 9 يوليو/تموز الجاري، تطالب بتوفير الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والماء فضلًا عن فرص العمل.

وقال العبادي، خلال المؤتمر، إن “الأمن في العراق تحقق بعد تضحيات كبيرة ولا يمكن التفريط به”. داعيًا المتظاهرين إلى “التعاون مع الحكومة في كشف المندسين ومن يستهدف الأمن العام”.

وأضاف أنه أمر القوات الأمنية بـ “الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى تعاون المواطن لمواجهة الفاسدين. مضيفًا أنه “يتابع مطالب المتظاهرين باهتمام، ووجهنا بتلبية ما يمكن تلبيته في الوقت الحاضر”.

يشار إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارات لاحتواء الاحتجاجات من بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط.

وتقول الحكومة العراقية إن “مخربين” يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم.

ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويًا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الثلاثاء، تعليقا على ما يجري في الجارة العراق، إن بلاده لا تواجه ما يدعو إلى القلق بشأن الأوضاع الأمنية. إلا أنه أشار إلى وجود “حاجة ضرورية للاحتراز والاستعداد لأي طارئ”.