إسرائيل تفرج عن فتاة فلسطينية اعتقلتها بعد نزع حجابها شرقي القدس

رام الله: أفرجت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، عن فتاة فلسطينية، من سكان قرية الخان الأحمر البدوية، شرقي القدس المحتلة، بعد نحو أسبوعين على اعتقالها.

وقالت الفتاة سارة عقب الإفراج عنها على حاجز “جبارة” جنوبي طولكرم، إنها لم ترتكب جريمة ليجري اعتقالها، بل كانت تدافع عن أرضها ومسكنها. وشددت على أن الخان الأحمر لن تزول، وستبقى للفلسطينيين وحدهم.

ووجهت سارة التحية لكل من يساند صمود التجمع البدوي، في وجه محاولات إسرائيل إخلائه.

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، اعتقلت السلطات الإسرائيلية، الفلسطينية سارة (19 عامًا)، بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها، خلال التصدي لمحاولة إخلاء الخان الأحمر.

وكانت إسرائيل قد شرعت قبل أسبوعين في إخلاء عشرات العائلات البدوية من القرية، قبل أن يتمكن السكان والنشطاء بداية، من صد عملية الإخلاء، قبل إصدار أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق الإخلاء.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت، في مايو/ أيار الماضي، هدم الخان الأحمر حيث يعيش 190 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبًا من أماكن عديدة في المنطقة.

وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953؛ إثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية.

وتحيط بالتجمع مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1″.

ويقوم المشروع، وفق مراقبين فلسطينيين، على الاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت.

ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن الضفة.

(الأناضول)