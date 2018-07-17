﻿رينار: لن أغادر المغرب لتدريب أي منتخب افريقي آخر!

الرباط – الأناضول: نفى الفرنسي، هيرفي رينار، مدرب المنتخب المغربي، دخوله في مفاوضات مباشرة مع أي اتحاد كروي آخر. وقاد رينار «أسود الأطلسي» خلال مونديال روسيا. وتواترت أنباء جزائرية، أشارت إلى قرب إشراف رينار على المنتخب الجزائري. وقال رينار في تغريدة على «تويتر»، إنه لن يشرف أبدا على أي منتخب إفريقي، غير المنتخب المغربي، والذي يربطه عقد معه حتى 2022. وجاء في التغريدة: «يتحدث الكثيرون عن مستقبلي مع المنتخب المغربي في وسائل الإعلام، من أجل إثارة الجدل، وإدخال الشك في نفوس المغاربة، ولو أنه من السابق لأوانه الحديث عما سيحدث. هناك أمر واحد مؤكد، احتراما للمغرب وللمغاربة، لن أغادر لأي بلد إفريقي آخر، مهما يكن ومهما حدث». وختم: «أولئك الذين يؤكدون رحيلي، مخطئون».

مشجعو كأس العالم أنفقوا 1.5 مليار دولار في روسيا

موسكو – الأناضول: أظهر مسح أجراه مصرف «سبيربنك» الروسي، أن مشجعي كرة القدم، أنفقوا أكثر من 1.5 مليار دولار، خلال كأس العالم التي استضافتها روسيا. وذكر بيان، أن إيرادات المحال التجارية في شارع نيكولسكايا، وسط العاصمة موسكو، ارتفعت 3.5 ضعف، عما كانت عليه قبل المسابقة، وبلغت 4 ملايين دولار. وأضاف أن الزوار الأجانب أنفقوا نحو 700 مليون دولار خلال مسابقة كأس القارات 2017.

ولم يتطرق المسح إلى الأموال التي أنفقها المشجعون على تذاكر دخول الملاعب والفنادق، كما لم يتم التطرق إلى عدد زوار البلاد خلال الفترة المذكورة. وتشير التقديرات إلى أن عدد السياح الأجانب في المدن التي شهدت مباريات المسابقة، ارتفع بنسبة 15%، والمحليين بنسبة 20 – 25%.

هنري يترك التحليل الإعلامي كي يتفرغ للتدريب

باريس – الأناضول: أعلن النجم السابق الفرنسي تيري هنري المدرب المساعد لبلجيكا، ترك مجال التحليل الإعلامي لإحدى القنوات التليفزيونية، للتركيز على مجال التدريب. وفي تغريدة على «تويتر»، قال هنري: «خلال السنوات الأربع الماضية، تلقيت بعض التجارب التدريبية المجزية للغاية في كرة القدم. لقد جعلتني أكثر تصميما على تحقيق طموحي طويل الأمد لأصبح مدرباً». وأوضح: «من المؤسف أن أقرر أنني يجب أن أترك سكاي سبورتس لأتمكن من قضاء المزيد من الوقت على أرض الملعب والتركيز على رحلتي لتحقيق هذا الهدف». وشارك هنري ضمن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي تحت قيادة الإسباني روبرتو مارتينيز، خلال مشوار كأس العالم.

الاتحاد الاسباني يقيم «السوبر» في طنجة المغربية

الرباط – الأناضول: أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقامة مباراة الكأس السوبر بين برشلونة وإشبيلية على ملعب «ابن بطوطة» بمدينة طنجة المغربية. وقال مصدر في الاتحاد المغربي: «تلقينا خطابا من الاتحاد الإسباني يؤكد فيه إقامة الكأس السوبر بمدينة طنجة، في 12 أغسطس/آب المقبل، في التاسعة ليلا». وأضاف: «الاتحاد المغربي، أكد استعداده الوقوف إلى جانب نظيره الإسباني لإنجاح هذا الحدث، الذي سيجلب أنظار الملايين من عشاق كرة القدم، عبر العالم». وتعتبر هذه المرة الأولى، التي سيقام فيها الكأس السوبر الإسباني خارج البلاد، ومن مباراة واحدة فقط بعد أن كان النظام المتبع إقامتها ذهابا وإيابا. وكان لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني اقترح باتفاق مع رابطة الدوري الإسباني، إقامة مباراة السوبر بمدينة طنجة، كون درجات الحرارة هناك ستكون ملائمة، كما سيتم تخصيص 6 آلاف تذكرة لكل فريق.

النجم الأسترالي كاهيل يعتزل اللعب الدولي

كانبيرا – د ب أ: أعلن نجم الهجوم الأسترالي تيم كاهيل اعتزال اللعب الدولي بعد مسيرة استمرت 14 عاما مع المنتخب الأسترالي. وذكر كاهيل عبر حسابه على «تويتر»: «اليوم أعلن رسميا إنهاء مسيرتي الدولية مع منتخب أستراليا.» وأضاف: «لا توجد كلمات يمكن أن تصف معنى تمثيلي لبلادي. أتقدم بشكر هائل لكل من دعمني طوال كل الأعوام التي ارتديت فيها قميص المنتخب الأسترالي». ويعد كاهيل (38 عاما) من أبرز نجوم الرياضة الأسترالية بشكل عام، وسجل للمنتخب عددا من أروع وأهم الأهداف للفريق، منها المباراة أمام المنتخب السوري في إياب الملحق الفاصل بتصفيات كأس العالم العام الماضي، حيث سجل ثنائية ليحول المنتخب الأسترالي تأخره بهدف إلى الفوز 2/1.

الاتحاد بطلا لكأس ليبيا للمرة السابعة

طرابلس – الأناضول: توّج الاتحاد، بلقب كأس ليبيا للمرة السابعة في تاريخه. وتغلب الاتحاد على الهلال 2/0 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب مدينة الخمس الذي يحتضن لأول مرة نهائي البطولة المحلية. وتمكن الاتحاد من حسم اللقب لصالحه في شوط المباراة الثاني، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. بذلك، استعاد الاتحاد اللقب بعد غياب دام تسعة أعوام، وتحديدا منذ 2009 عندما توّج بالبطولة وقتها.

ويعد فريق الاتحاد أكثر الفرق تتويجا بالبطولة المحلية بإجمالي سبعة ألقاب ليتربع على القمة.