﻿الأسطورة دييغو مارادونا يصل بسيارة مصفحة لاستلام عمله في بيلاروسيا

برلين – د ب أ: لم يغب اسم الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا عن العناوين الرئيسية للصحف خلال الفترة الماضية بعدما دأب على مساندة منتخب بلاده من المدرجات في مونديال روسيا، لكن الأضواء سلطت عليه بشكل مختلف، حيث تولى منصب رئيس مجلس إدارة ناد في بيلاروسيا حيث ذهب إلى منصبه الجديد بواسطة سيارة مصفحة.

ونشرت صور وفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر مارادونا (57 عاما) وهو يقف ويلوح للجماهير في طريقه لملعب نادي دينامو بريست المنافس بالدوري الممتاز. وتولى مارادونا المنصب الجديد بعقد يمتد لثلاثة أعوام، ومن المتوقع أن يشرف على استراتيجية كرة القدم وأكاديمية الناشئين في النادي. وجاء التحول في مسيرة مارادونا بعد أشهر من رحيله عن تدريب الفجيرة الإماراتي. ووصل مارادونا إلى بيلاروسيا بعدما حضر كأس العالم كسفير للفيفا في روسيا المجاورة حيث أثارت تصرفاته الغريبة، وبينها الاشارة باصبعه الأوسط إلى جماهير نيجيريا، دهشة الجميع. وقال مارادونا بعد وصوله إلى بريست وسط تشجيع من عشرات المشجعين: «أود التقاط صورة مع لوكاشينكو (رئيس البلاد)، أتمنى أن يصبح مشجعا لنا». وأضاف: «أستطيع العيش بدون مشاكل في بيلاروسيا». ولم يفز دينامو بريست مطلقا بالدوري المحلي وقال أحد مشجعيه أنه منذ عامين لم يكن النادي يملك سوى القليل من المال وكانت الجماهير في بعض الأحيان تتبرع لشراء قمصان الفريق. لكن مع قدوم مستثمر إماراتي جديد، فاز النادي بالكأس المحلية مرتين ويخطط لبناء استاد جديد بسعة 30 ألف مشجع.