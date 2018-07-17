﻿الدوري الإيطالي: رونالدو: أتمنى كتابة التاريخ مع يوفنتوس… ورحيلي عن الريال كان قراراً سهلاً!

روما – د ب أ: تعهد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأن يقود فريقه الجديد يوفنتوس لتحقيق أمجاد كبرى بعد الاستقبال الحافل له من جماهير الفريق خلال أول ظهور علني له مع بطل الدوري الإيطالي.

واستقبل مئات من مشجعي يوفنتوس رونالدو لدى وصوله إلى مقر المركز الطبي للنادي للخضوع للفحص الطبي الإجباري كجزء من إجراءات اتمام الصفقة. وبعد انتهاء الفحص الطبي، اتجه رونالدو إلى مقر إدارة النادي لتوقيع العقد الرسمي ومقابلة مسؤولي النادي والمدرب ماسيمليانو أليغري ولاعبي يوفنتوس. وأكد رونالدو أنه يتطلع لكتابة التاريخ مع فريقه الجديد وأن يقوده أخيرا للقب دوري أبطال أوروبا. وقال النجم البرتغالي: «بعد ما فعلته في مانشستر يونايتد وريال مدريد، أريد أيضا أن أترك علامة في تاريخ يوفنتوس». وأضاف: «دوري أبطال أوروبا بطولة من الصعب للغاية الفوز بها، بالتأكيد أتمنى المساعدة، واتمنى أن أعيد بعض الحظ للفريق». وأشار إلى أن الانتقال من الريال إلى يوفنتوس «كان قرارا سهلا» لأن بطل الدوري الإيطالي «واحد من أفضل الفرق في العالم» و»اعتاد على الفوز». واحتكر يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الماضية، لكن نجاحه على الساحة الأوروبية لم يكن بنفس المستوى حيث خسر نهائي دوري الأبطال في 2015 أمام برشلونة وفي 2017 أمام الريال في مباراة شهدت هدفين بتوقيع رونالدو. وفي الوقت الذي فضل فيه لاعبون في عمر رونالدو إنهاء مسيرتهم في قطر أو الصين، أكد النجم البرتغالي أنه لا يزال متعطشا لخوض التحديات على أعلى المستويات في كرة القدم. وأوضح: «لم آت إلى هنا في اجازة، لكن لترك علامة في تاريخ النادي». وكان رونالدو ترك الريال مقابل 112 مليون يورو. والتقى رونالدو بالجماهير خارج المركز الطبي حيث التقط معهم الصور الفوتوغرافية ومنحهم توقيعه، قبل أن يهتف: «يوفي يوفي»، وفقا للفيديو الذي نشره يوفنتوس عبر حسابه على «تويتر». ووصل رونالدو (33 عاما) الأحد إلى مدينة تورينو الإيطالية برفقة صديقته جورجينا رودريغز وآخرين.