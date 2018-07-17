﻿غريزمان ينضم إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم بعد التتويج

موسكو – د ب أ: بات المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان مرشحا لجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الحالي بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا بعدما حصد مع فريقه أتلتيكو مدريد لقب الدوري الأوروبي.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم من قبل الفيفا في 24 أيلول/سبتمبر المقبل في لندن، ومن المتوقع أن يكون غريزمان موجودا في قائمة المرشحين للجوائز. وفاز منتخب فرنسا على نظيره الكرواتي 4/2 في نهائي المونديال مساء الأحد، حيث سجل غريزمان الهدف الثاني من ركلة جزاء وصنع الهدف الأول من ركلة حرة قبل أن يصنع الهدف الثالث. وحل غريزمان ثانيا في قائمة هدافي المونديال التي تصدرها الإنكليزي هاري كاين بستة أهداف، إذ سجل مهاجم أتلتيكو أربعة أهداف وصنع هدفين. كما جاء غريزمان في المركز الثالث في قائمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم خلف الكرواتي لوكا مودريتش والجناح البلجيكي ايدين هازارد.

وقد يعزز الكأس السوبر الأوروبي، الذي يجمع أتلتيكو وجاره ريال مدريد الذي يضم مودريتش بين صفوفه، فرصة غريزمان في أن يصبح الرجل الذي أنهى هيمنة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم، ويدرك أن لديه فرصة في المنافسة على الجائزة، لكنه علق بالقول: «جائزة أفضل لاعب في العالم ليست في ذهني».

وأضاف: «الناس التي ستصوت، سنرى ما سيحدث، لا يزال أمامي الكأس السوبر الأوروبي، اتمنى أن أقدم مباراة رائعة مع فريقي». وسجل غريزمان هدفين خلال المباراة النهائية للدوري الأوروبي التي فاز خلالها أتلتيكو على مارسيليا 3/صفر ليحصد أول ألقابه الدولية، كما نال استحسان وسائل الإعلام بعدما قرر البقاء مع أتلتيكو حيث رفض عرضا سخيا من برشلونة. وكانت إحدى الشركات التابعة لمدافع برشلونة جيرارد بيكيه تولت إنتاج فيلم وثائقي تحت اسم «القرار»، وعرض خلاله تسلسل زمني للأحداث التي شهدتها المفاوضات بين برشلونة وغريزمان الذي قرر في النهاية البقاء في أتلتيكو. وأكد غريزمان أنه يتطلع للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى مع أتلتيكو بعدما خسر الفريق الإسباني المباراة النهائية للبطولة في 2014 و2016 أمام ريال مدريد. وتوج غريزمان بكأس العالم مع فرنسا بعدما خسر المباراة النهائية ليورو 2016 أمام البرتغال.

وقال غريزمان: «حقيقة وبصراحة لم أدرك بعد ما حدث، كأس العالم بطولة كبرى، فخور للغاية باللاعبين والجهاز الفني، نحن نلعب بروح الفريق». وأضاف: «حققنا شيئا مذهلا، سنرى عائلاتنا ونحتفل». ويعد غريزمان أحد اللاعبين الكبار في الفريق الفرنسي الشاب، وأشاد نجم أتلتيكو باللاعبين الشباب في فريقه وعلى رأسهم كيليان مبابي الذي ساهم في تتويج الديوك بكأس العالم للمرة الثانية بعد عشرين عاما من التتويج الأول. وأضاف غريزمان: «حدثت الكثير من التغييرات بعد يورو 2016، إنه أمر إيجابي للغاية وقيمة مضافة، كل المجموعة تتعايش بشكل جيد معا، واللاعبون الاحتياطيون لم يتذمروا أبدا». وختم بالقول: «هذه فرنسا التي نحبها، لدينا أصول مختلفة لكننا جميعا متحدون».