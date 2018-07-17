﻿مولد طفلة مغربية في الطائرة

الرباط ـ «القدس العربي»: وضعت راكبة، على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية ربطت يوم الأحد الماضي بين الدارالبيضاء ومونتريال، مولودتها قبل دقائق فقط من نزول الطائرة.

وقال بلاغ للخطوط الملكية المغربية إن الراكبة، كندية الجنسية ذات أصول مغربية، والحامل في شهرها السابع، شعرت بانقباضات أولية بعد ساعات من الإقلاع، وأن طاقم الطائرة (مضيفات ورئيس القمرة) إضافة إلى راكبة (طبيبة داخلية) تدخلوا للقيام بعملية التوليد بنجاح.

وأضاف البلاغ أن «المولودة والأم في صحة جيدة وقد تم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى ‘سانت جوستين’ « مشيرًا إلى أن عملية النقل مرت في أحسن الظروف بفضل التدخل الفعال للمصالح المحلية للخطوط الملكية في مونتريال، والمصالح الصحية في المطار. وأشارت الشركة إلى أن مستخدمي الخطوط الملكية كافة احتفلوا وهنأوا الأم على ما تحلت به من شجاعة، متمنين لها ولمولودتها دوام الصحة والعافية.