﻿عنصرية جنسية في «أوبر» الأمريكية

سان فرانسيسكوـ أ ف ب: فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا بشأن مجموعة «اوبر» بشأن اتهامات بالتمييز في الرواتب على أساس الجنس، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد انطلق هذا التحقيق الذي تجريه الوكالة الفدرالية المكلفة بشؤون المساواة في مجال العمل (إي إي أو سي) قبل حوالى عام، وهو يتناول شبهات بالتمييز في الرواتب أو في مسائل متصلة بالترقي في العمل على خلفية الجنس، حسب المصدر.

وأكد متحدث باسم الشركة المتخصصة في خدمات الأجرة في رسالة إلكترونية أن «اوبر» أجرت «جملة تغييرات بطريقة استباقية خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، خصوصًا عبر اعتماد تنظيم جديد للرواتب»، ومن خلال «نشر تقارير بشأن التنوع ومكافحة التهميش»، وأيضًا عبر إشراك الموظفين بتدريبات حيال مسائل التنوع.

وفي أيار/مايو الماضي، رفعت مهندسة سابقة في «اوبر» دعوى ضد الشركة بتهمة التمييز والتحرش الجنسي، حاملة خصوصًا على ما اعتبرته تراخيًا من قسم الموارد البشرية في المجموعة العملاقة في مجال خدمات الأجرة.