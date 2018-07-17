﻿ 62٪ من اليمنيين لا يثقون في وسائل الإعلام

صنعاء ـ « القدس العربي» من أحمد الأغبري: كشفت دارسة مسحية نُشرت نتائجها، أمس الثلاثاء، أن (62٪) من الجمهور اليمني الذي شملتهم الدراسة لا يثقون بكثير من وسائل الإعلام، بسبب غياب المهنية والحياد وتبعية العديد منها لأطراف سياسية تفرض سياستها الحزبية. وأظهرت الدراسة، التي نفذها «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» وهو منظمة مجتمع مدني مقرها عدن، وجود أزمة ثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام دفعتهم للابتعاد عن الوسائل الإعلامية التقليدية والبحث عن وسائل إعلامية جديدة، منها وسائل التواصل الاجتماعي. كما أظهرت الدراسة، التي استهدفت (615) من الجمهور اليمني في (20) محافظة، أن المواضيع السياسية تحتل ما نسبته (73) في المئة من اهتمامات الجمهور، تليها البرامج الإنسانية ثم الترفيهية فالاقتصادية.

وأشارت إلى اعتماد غالبية الجمهور على الإنترنت في حصولهم على الأخبار بنسبة (49٪) يتلوه التلفزيون بنسبة (34٪) ثم المطبوعات بنسبة (7٪) ثم الإذاعات بنسبة (6٪)، وتعتمد نسبة (4٪) من الجمهورعلى وسائل أخرى منها المصادر الشخصية والأصدقاء. وطالب رئيس المركز مصطفى نصر، وسائل الإعلام بدراسة اهتمامات جمهورها وتحري المصداقية ونقل الوقائع بشفافية ومهنية، والاهتمام بهموم المواطن والمعاناة الإنسانية وتحاشي ما يعمق الخلافات والتركيز على ما يعزز قيم التعايش.