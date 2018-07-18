الخارجية الإيرانية: ندعم أي مقترح لإنهاء الحرب في اليمن عبر الحوار

اليمن: قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إنها تدعم أي مقترح يمكنه إنهاء الحرب في اليمن، عن طريق الحوار والحل السياسي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، تأكيده على دعم طهران لمبادرة أطلقتها شخصيات عربية بارزة لوقف الحرب في اليمن، وعقد هدنة أولية لثلاثة أشهر.

وذكرت الوكالة أن “19 شخصية عربية (لم تسمها)، قدمت مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، دعت فيها الأطراف السياسية المختلفة إلي وقف الحرب فيما بينها، وعقد هدنة أولية لثلاثة أشهر، يتبعها حوار شامل برعاية دولية لوضع حد للحرب.

وناشدت “الشخصيات العربية المتميزة”، حسب الوكالة، السعودية وإيران “ليلعبا دوراً في التوصل لحل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني، متمنية من القادة العرب بذل جهد لتحقيق هذا المسعى الطيب لما فيه خدمة الشعب”.

وأوضح متحدث الخارجية الإيرانية أن “بلاده تدعم على الدوام أي مشروع ومقترح يمكنه المساعدة في إنهاء هذه الحرب في اليمن عبر الحوار والحل السياسي”.

ودعا “المجتمع الدولي، خاصة جميع الحكومات الإسلامية لتكثيف جهودها في مسار وقف هذه الحرب المدمرة”.

وتتهم الحكومة اليمنية، إيران، بشكل متكرر، بدعم جماعة “أنصار الله” (الحوثي) عسكرياً وسياسياً، وهو ما تنفيه طهران.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وتسببت هذه الحرب، بتفاقم كبير للوضع الإنساني، وجعلت ثلاثة أرباع اليمنيين بحاجة للمساعدات. ( الأناضول )