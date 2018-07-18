فوز الترجي التونسي والأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا

لندن: قلب فريق الترجي التونسي، تأخره بهدفين، لفوز بثلاثية على ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، الثلاثاء.

تقدم كمبالا بهدفين عن طريق جاكسون نوندا وخليل شمام لاعب الترجي بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 18 و22 من زمن اللقاء.

وعاد الترجي بثلاثية عبر أنيس البدري وسعيد بقير وبلال الماجري في الدقائق 30 و33 و82 من زمن المباراة.

وفي نفس الجولة للمجموعة، تغلب الأهلي المصري على ضيفه تاونشيب البوتسواني بثلاثة أهداف دون رد.

أحرز الثلاثية المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول من ركلة جزاء وإسلام محارب في الدقائق 36 و75 و79 من زمن المباراة.

بذلك، يتصدر الترجي المجموعة برصيد 7 نقاط، والأهلي الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن كمبالا سيتي صاحب المركز الثالث، متفوقاً على تاونشيب بفارق الأهداف.

ويعد الأهلي المصري أكثر الفرق تتويجاً بالبطولة، بإجمالي 8 مرات، بفارق 3 ألقاب عن مواطنه الزمالك، ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الوداد البيضاوي المغربي لقب النسخة الأخيرة. (الأناضول)