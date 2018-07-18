مستشار السيسي يكشف ما يعانيه محمد صلاح في مصر
Jul 18, 2018
“القدس العربي”: كشف مسؤول في الصحة النفسية في القصر الرئاسي المصري أحمد عكاشة، أن اللاعب الدولي، محمد صلاح، يتعرض لضغط شديد عندما يأتي لمصر، ويطلبون منه أشياء كثيرة تفوق طاقته.
وتوقع عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “mbc مصر”، أن تقل زيارات صلاح لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن “طريقة تعامل المصريين معه تجهده نفسيا، لأنه يفقد خصوصيته”.
وأوضح عكاشة أن صلاح قام بزيارته الأخيرة لمصر بترتيب من أحد أصدقائه، وهذا أدى للتجمهر في المستشفى لرؤيته، لأنه “شخص محبوب”.
هوليس الضغط من محبييه وإنما الضغط من السيسي لأنه يريد أمواله لاغير فلو كنت صلاح والله لن أذهب لمصر حتى لو أفرشو لي سجاد من ذهب لأن حكم العسكر أخطر
بدلاً من أن يجهد مستشار السيسى للأمراض النفسية نفسه فى تحليل حالة محمد صلاح, الذى أكرمه الله بالخروج من مصر … لماذا لا يقوم بتحليل الحالة النفسية المروعة لمغتصب حكم مصر, السفاح السيسى, فهو أكثر شخص فى مصر -بل فى العالم- يحتاج للعلاج النفسى المكثف
ولتكن أولى خطوات العلاج هى محاولة فهم المعضلة الآتية: لماذا يكره السيسى الفلسطينيين كراهية الموت, بينما يهيم عشقاً فى قائد الكيان الصهيونى السفاح نتنياهو, حتى أنه وصفه يوماَ (بالصوت والصورة) بأنه السياسى الماهر القادر على قيادة العالم أجمع!!!!!!!
ألم أقل لكم أن حالة السيسى مروعة, ويحتاج لجهود مستشاره الطبى المشغول بمحمد صلاح!! … آه يا بلد ضايعة