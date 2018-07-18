مسؤول أردني: وكالة “الأونروا” شريك استراتيجي للأردن ولن يتخلى عنها

عمان: أكد القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن، نضال حداد، أن المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ستفتح أبوابها أمام آلاف الطلاب في المملكة، مع بدء السنة الدراسية الجديدة دونما تأخير.

ونقلت صحيفة “الغد”، الأربعاء عن حداد القول إن مدارس الوكالة “ستبقى مفتوحة ولن يتم إغلاقها، حيث لن يقبل الأردن المساس بالبرنامج التعليمي، أسوة بالخدمات الصحية والإغاثة الاجتماعية الأساسية الأخرى”.

وأكد أن “الأردن لن يتخلى عن الأونروا، بوصفها شريكاً استراتيجياً وازناً، إلا بعد حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق حق العودة”.

وشدد على أن “هذا الموقف الأردني ثابت لا يتغير”، وأنه “لا بديل عن الأونروا، ولن يقبل الأردن بأن تحل مكانها أية جهة أخرى” لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في المملكة، من إجمالي زهاء ستة ملايين لاجئ في مناطق عمليات الوكالة الخمس، وهي سوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة للأردن.

وأكد حداد أهمية “استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا” حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين”.

وأوضح أن “الأردن معني باستمرار عمل الوكالة، بالأبعاد السياسية القانونية والإنسانية، بوصفها منظمة أممية ومظلة سياسية حافظة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ومسؤولية المجتمع الدولي بأكمله وليس الدول المانحة فقط، فضلاً عن كونها عامل استقرار بالمنطقة”. (د ب أ)