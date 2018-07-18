مجلس النواب الأردني يصوت الخميس على الثقة بحكومة الرزاز

عمان: قال عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، إن المجلس سيصوت، الخميس، على الثقة بحكومة رئيس الوزراء، عمر الرزاز.

حديث الطراونة جاء قبيل بدء الجلسة الصباحية، الأربعاء، ضمن جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز، التي بدأت الأحد الماضي.

وأضاف الطراونة: “تحدث إلى الآن 70 نائباً (من أصل 130)، وأبدى 49 نائباً آخرين رغبتهم في الحديث وبيان آرائهم وملاحظاتهم حيال بيان الثقة”.

وينعقد مجلس النواب الأردني في دورة استثنائية، بدأها في 9 يوليو/تموز الجاري، بموجب مرسوم ملكي لمناقشة بيان الحكومة الجديدة برئاسة الرزاز.

ويتوجب على رئيس الحكومة الجديد أن يقدم برنامج عمل وزارته أمام النواب خلال شهر واحد من تكليفه، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 53، للدستور الأردني.

وحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.

وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50 بالمائة + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.

وكلّف عاهل الأردن، الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لهاني الملقي، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قدم الأخير استقالته قبلها بيوم واحد؛ على وقع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي وعد الرزاز بسحبه فور حلف اليمين، وهو ما تم بالفعل، ليعود الهدوء للشارع الأردني. ( الأناضول)