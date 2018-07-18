إنييستا يصل اليابان لخوض تحدٍ جديد في مسيرته

طوكيو: استقبلت حشود المشجعين، الأربعاء، أندريس إنييستا النجم السابق لبرشلونة الإسباني، لدى وصوله إلى اليابان، حيث ينضم إلى فريق فيسيل كوبي، المنافس في الدوري الياباني الممتاز.

وقال إنييستا للصحفيين عقب وصوله إلى مطار كانساي في أوساكا: “كانت رحلة طويلة، ولكنني كنت أتطلع للقدوم إلى اليابان. أشعر بحماس شديد للعب ضمن صفوف فيسيل”.

وأضاف: “أتمنى أن تستمتع الجماهير بأدائي وأداء الفريق. سأبذل كل ما لدي من أجل تحقيق النجاح في التحدي الجديد”.

ومن المقرر أن ينضم إنييستا للتدريبات مع زملائه بالفريق، الجمعة، ويمكن أن يسجل ظهوره الأول في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل، من خلال المباراة أمام شونان بيلمير، حسب ما ذكرته وكالة أنباء “كيودو” نقلاً عن مصدر بالنادي.

وقال إنييستا: “أود المشاركة في أقرب وقت ممكن، سأحاول أن أصل إلى أفضل حالاتي لمباراة يوم الأحد، وأتمنى تقديم مستويات جيدة للجماهير”.

وكان إنييستا قد وافق في أيار/مايو الماضي على الانضمام للفريق الياباني، الذي يحتل المركز السادس في جدول الدوري بعد 15 مرحلة، وذلك بعد أن قضى 22 عاماً داخل أسوار نادي برشلونة. (د ب أ)