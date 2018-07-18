بعد عودتها من الاعتزال… وعد البحري تطلق البومها الجديد -(صورة)

القاهرة – “القدس العربي ” : في حفل لانطلاق البومها الجديد “فرحتي بيك” ، احتفلت الفنانة السورية وعد البحري وشركة “مزيكا” في مقر الشركة وسط القاهرة، والذي يتضمن 10 أغنيات بين مقامات المقسوم والدراما والرومنسي.

وخلال المؤتمر الصحفي كشفت وعد عن تفاصيل عودتها للغناء بعد قرارها اعتزال الفن ثم تراجعها، كما كشفت عن كواليس العمل مع الشركة، ووعدت جمهورها بالمزيد خلال الفترة المقبلة.

استغرق العمل على الالبوم اكثر من عامين ، حيث قابلت وعد وزوجها المنتج أحمد البنا عدداً كبيراً من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، واستمعا إلى أكثر من 80 أغنية، ووقع اختيارهما على 30، إلى أن تم الاستقرار على 10 أغنيات فقط، لضمها إلى ألبوم “فرحتي بيك” الجديد، وقد حرص كل من وعد والبنا، على اختيار الكلمات المناسبة، والألحان التي تعبر عن معنى هذه الكلمات، بالإضافة إلى توظيف التوزيع الموسيقى بأفكار جديدة.